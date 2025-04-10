Ітаума проведе бій проти досвідченого американця

20-річний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) наступний бій проведе проти 41-річного американця Майка Балогана (21-1, 16 КО).

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Поєдинок відбудеться 24 травня в Глазго, Шотландія.

Нагадаємо, наприкінці грудня Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International у бою проти Демсі Маккіна.

Балоган у березні 2024 року рішенням суддів здолав Ламонта Каперса.

Moses Itauma is back and ready to show why he is the Future of the Heavyweight Division!



Remaining tickets: https://t.co/KxMNooWsAh#TaylorEssuman | May 24 | OVO Hydro, Glasgow | Live on DAZN pic.twitter.com/BHRqLlm66k — Queensberry Promotions (@Queensberry) April 10, 2025

Раніше Ітаума сказав, що зацікавлений у поєдинку проти Джо Джойса (16-4, 15 КО).