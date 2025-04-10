Ітаума проведе бій проти досвідченого американця
Мозес Ітаума
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20-річний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) наступний бій проведе проти 41-річного американця Майка Балогана (21-1, 16 КО).
Про це повідомляє Queensberry Promotions.
Поєдинок відбудеться 24 травня в Глазго, Шотландія.
Нагадаємо, наприкінці грудня Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International у бою проти Демсі Маккіна.
Балоган у березні 2024 року рішенням суддів здолав Ламонта Каперса.
Раніше Ітаума сказав, що зацікавлений у поєдинку проти Джо Джойса (16-4, 15 КО).