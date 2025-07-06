Ракицький і Зінченко: ексчемпіон світу пропонує Полу провести бої з українськими футболістами

Ексчемпіон світу з боксу В’ячеслав Сенченко достатньо скептично ставиться до перспектив титульних боїв Джейка Пола.

Про це він розповів в коментарі для Blik.

На думку Сенченка, Пол не зможе нічого протиставити в ринзі досвідченим і титулованим боксерам.

"У Пола немає жодного шансу на успіх. Відбудеться те ж саме, що і з Нганну (Джошуа нокаутував ексбійця UFC Нганну у другому раунді – ред.). Я не думаю, що його команда буде ризикувати і робити бій із серйозним суперником. Чемпіон у крузервейті – Опетая, а проти нього шансів у Джейка Пола нема ніяких. Думаю, він і надалі буде обирати опонентів з ім’ям, але які давно не боксували" , – заявив український фахівець.

Згодом Сенченко, який наразі працює тренером, поміркував, з ким би міг боксувати Пол у наступних двобоях.

"Мабуть, Ярік Ракицький. У нього є харизма, він імпульсивний чувак, тому на нього було б цікаво подивитися у боксі. Його можна було б розкрутити. Також бачив, що Зінченко тренується в боксерському залі, б’є лапи, і в нього непогано виходить. Чи були б у Ракицького і Зінченка шанси проти Джейка Пола після року тренувань у боксі? У Зінченка ні, тому що вага маленька, а от у Ракицького так. Дані у Яріка хороші – він великий, міцний, високий. І характер у нього є, може зарубатися, як на полі, так і в ринзі. Я б цікавістю подивився на його бій проти Джейка Пола" , – резюмував Сенченко.

Раніше повідомлялося, що Пол хоче вийти в ринг з чинним чемпіоном світу.