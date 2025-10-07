Ексчемпіон світу закликав дати Ітаумі бій проти Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу першої напівсередньої ваги Джош Тейлор поділився думками щодо потенційних суперників для Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

Спортсмен поспілкувався з BoxNation.

"Я не можу назвати боксера, якого не треба ставити проти Ітауми. Усик? Можна й з Усиком. Так, я б виставив Мозеса проти нього через бій-два.

Зі сторони виглядає так, що йому дуже комфортно в ринзі, Ітаума дуже здатний. Чому б ні? Поставте його через бій проти Усика", – розповів Тейлор.

Нагадаємо, Ітаума відмовився від бою проти Френка Санчеса, переможець якого міг стати претендентом на чемпіонський титул IBF, яким володіє Олександр Усик.

Мозес нещодавно за дві хвилини нокаутував Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).

Сам Тейлор влітку оголосив про завершення кар'єри через проблеми зі здоров'ям.