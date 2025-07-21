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Британський ексчемпіон несподівано оголосив про завершення кар'єри

Олександр Булава — 21 липня 2025, 19:28
Британський ексчемпіон несподівано оголосив про завершення кар'єри
Джош Тейлор
Instagram/joshtaylorbox1

34-річний колишній абсолютний чемпіон світу Джош Тейлор змушений завершити професійну кар'єру за рекомендацією медиків.

Про це боєць повідомив в Instagram.

Шотландець переніс операцію на очах у лютому минулого року, і після поразки від Екова Ессумана у травні фахівці порадили йому, що продовження боксу поставить під загрозу його зір.

Тейлор став відомий, коли виграв Всесвітню суперсерію боксу, а згодом в бою з Хосе Рамірезом зібрав усі титули у першому напівсередньому дивізіоні.

"Як уже повідомлялося раніше, у мене періодично виникають проблеми із зором, і, на жаль, мені тепер доводиться припиняти кар’єру, інакше я ризикую втратити зір.

Хоча боєць у мені завжди хоче боксувати далі, я знаю, що маю слухати медичних працівників і рятувати себе від самого себе.

Звичайно, це не той спосіб, яким я хотів би здаватися, але я маю слухати лікарів та близьких", – розповів Тейлор.

Він був першим британцем та залишається єдиним чоловіком з Великої Британії, який завоював усі чотири пояси в одній категорії.

Нагадаємо, напередодні британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) виявив бажання провести бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) в Україні.

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