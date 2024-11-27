Я хочу два поєдинки у наступному році: Гірн назвав найбажанішого суперника для Джошуа

Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), хоче, щоб ЕйДжей у наступному році провів два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Його слова цитує Boxingnews24.

"Ми всі розуміємо, що означає бій Ф'юрі проти Джошуа. Це протистояння – це бій монстрів у світі боксу. Перемога або поразка Тайсона в реванші з Усиком, я думаю, що ці двоє повинні провести два бої у 2025 році. Але якщо Ф'юрі переможе Усика, то бій за об'єднаний титул проти Джошуа стане величезною подією", – сказав Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 35-річного ексчемпіона світу.