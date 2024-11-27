Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Я хочу два поєдинки у наступному році: Гірн назвав найбажанішого суперника для Джошуа

Руслан Травкін — 27 листопада 2024, 09:39
Я хочу два поєдинки у наступному році: Гірн назвав найбажанішого суперника для Джошуа
Едді Гірн
Getty images

Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), хоче, щоб ЕйДжей у наступному році провів два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Його слова цитує Boxingnews24.

"Ми всі розуміємо, що означає бій Ф'юрі проти Джошуа. Це протистояння – це бій монстрів у світі боксу.

Перемога або поразка Тайсона в реванші з Усиком, я думаю, що ці двоє повинні провести два бої у 2025 році. Але якщо Ф'юрі переможе Усика, то бій за об'єднаний титул проти Джошуа стане величезною подією", – сказав Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 35-річного ексчемпіона світу.

Бокс Едді Гірн Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

Едді Гірн

Гірн змінив суперника для Шакура
Гірн назвав плани Джошуа на 2025 рік
Гірн назвав наступного суперника Шакура
Камбосос підписав угоду з компанією Гірна
Гірн назвав дату повернення Джошуа в ринг

Останні новини