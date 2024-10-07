Гірн засудив бій Тайсона проти Пола

Промоутер Едді Гірн вважає, що бій колишнього чемпіона світу Майка Тайсона проти відеоблогера Джейка Пола є ганебним для боксу.

Про це промоутер розповів у коментарі BBC.

"Реальність така, що 20 років тому, коли Майк Тайсон пішов зі спорту, з ним було покінчено. Я в захваті від нього – він один із моїх улюблених бійців, один із найвидатніших боксерів усіх часів, але йому 58 років.

Вам потрібно лише поговорити з ним і подивитися на нього, щоб знати, що цей хлопець більше не повинен бути на рингу. Якби я був Джейком Полом, я б просто трохи зніяковів, якщо чесно. Це небезпечно, безвідповідально і, на мою думку, неповажно стосовно боксу як виду спорту", – сказав Гірн.