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Чемпіон Бокс

Гірн засудив бій Тайсона проти Пола

Олександр Булава — 7 жовтня, 22:30
Гірн засудив бій Тайсона проти Пола
Майк Тайсон та Джейк Пол
Getty Images

Промоутер Едді Гірн вважає, що бій колишнього чемпіона світу Майка Тайсона проти відеоблогера Джейка Пола є ганебним для боксу.

Про це промоутер розповів у коментарі BBC.

"Реальність така, що 20 років тому, коли Майк Тайсон пішов зі спорту, з ним було покінчено. Я в захваті від нього – він один із моїх улюблених бійців, один із найвидатніших боксерів усіх часів, але йому 58 років.

Вам потрібно лише поговорити з ним і подивитися на нього, щоб знати, що цей хлопець більше не повинен бути на рингу. Якби я був Джейком Полом, я б просто трохи зніяковів, якщо чесно. Це небезпечно, безвідповідально і, на мою думку, неповажно стосовно боксу як виду спорту", – сказав Гірн.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Нагадаємо, Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Едді Гірн Джейк Пол Майк Тайсон

Едді Гірн

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