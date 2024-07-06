Гірн: Чісора матиме шанси у поєдинку проти Джойса

Промоутер Едді Гірн вважає, що 40-річний Дерек Чісора матиме шанси у бою проти 38-річного Джо Джойса.

Про це промоутер розповів у коментарі Seconds Out.

"Джо – сильний, він здатний вдарити, але він не спеціаліст нищівних нокаутів з одного удару. Але він досить повільний, тому Дерек має шанси в цьому бою.

Можливо, це не найприємніший поєдинок, він може виявитися виснажливим, але я впевнений, що Чісора буде конкурентним", — сказав Гірн.