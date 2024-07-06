Гірн: Чісора матиме шанси у поєдинку проти Джойса
Промоутер Едді Гірн вважає, що 40-річний Дерек Чісора матиме шанси у бою проти 38-річного Джо Джойса.
Про це промоутер розповів у коментарі Seconds Out.
"Джо – сильний, він здатний вдарити, але він не спеціаліст нищівних нокаутів з одного удару. Але він досить повільний, тому Дерек має шанси в цьому бою.
Можливо, це не найприємніший поєдинок, він може виявитися виснажливим, але я впевнений, що Чісора буде конкурентним", — сказав Гірн.
Двобій відбудеться 27 липня у Лондоні.
Нагадаємо, Дерек останній бій провів у серпні минулого року, в якому переміг Джеральда Вашингтона одноголосним рішенням суддів.
Джойс, після двох поразок від китайця Чжана Чжилея, у березні технічним нокаутом здолав Кеша Алі (21-3, 12 KO).