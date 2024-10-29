Гірн: Усик має дуже великий боксерський розум

Британський промоутер Едді Гірн вважає, що Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) буде важко протистояти чемпіону WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександру Усика (22-0, 14 КО) в реванші. Він вважає, що українець – фаворит протистояння.

Його слова цитує Daily Mail.

"Чи є Усик непереможним боксером? Напевно, так. Будемо знати точно 21 грудня.

Реальною проблемою є те, що Усик проводить з тобою 12 раундів і потім це робить його великим фаворитом у реванші. Усик має дуже великий боксерський розум. Він отримує інформацію протягом 12 раундів, щоб адаптуватися у другому бою. Олександр така людина, яка вміє адаптуватися до всього. До будь-яких випробувань.



Так, у Тайсон є шанси перемогти і ми цього хочемо. Але Усик є фаворитом", – сказав Хірн.