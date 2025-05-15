Талант від Бога: Гірн назвав секрет успіху Усика
Едді Гірн
Промоутер Едді Гірн пояснив, чому Олександр Усик (23-0, 14 КО) зумів досягти вершини в надважкій вазі. Британський функціонер визнав, що українець має талант від Бога і віру.
Про це Гірн заявив у коментарі для Ready to Figth.
"Я вважаю, що це талант, даний богом. Я думаю, що його віра екстремально сильна.
Він побив більшість бійців на чужій землі, на їхній території, і ментально я вважаю у нього неймовірну перевагу над бійцями.
Фьюрі, крім Усика, найкращий у плані трештока та ігор розуму. І Усик провів над ним роботу в цьому плані", – сказав Гірн.
Нагадаємо, колишній чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Карл Фроч вірить, що Даніель Дюбуа може здолати українця.