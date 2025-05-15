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Талант від Бога: Гірн назвав секрет успіху Усика

Руслан Травкін — 15 травня 2025, 06:34
Талант від Бога: Гірн назвав секрет успіху Усика
Едді Гірн
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Промоутер Едді Гірн пояснив, чому Олександр Усик (23-0, 14 КО) зумів досягти вершини в надважкій вазі. Британський функціонер визнав, що українець має талант від Бога і віру.

Про це Гірн заявив у коментарі для Ready to Figth.

"Я вважаю, що це талант, даний богом. Я думаю, що його віра екстремально сильна.

Він побив більшість бійців на чужій землі, на їхній території, і ментально я вважаю у нього неймовірну перевагу над бійцями.

Фьюрі, крім Усика, найкращий у плані трештока та ігор розуму. І Усик провів над ним роботу в цьому плані", – сказав Гірн.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Карл Фроч вірить, що Даніель Дюбуа може здолати українця. 

Бокс Едді Гірн Олександр Усик

Едді Гірн

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