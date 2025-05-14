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Колишній чемпіон світу: Дюбуа може перемогти Усика

Руслан Травкін — 14 травня 2025, 10:22
Колишній чемпіон світу: Дюбуа може перемогти Усика
Карл Фроч (праворуч)
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Колишній чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Карл Фроч (33-2, 24 КО) вважає, що солідний вік Олександра Усика (23-0, 14 КО) може дозволити Даніелю Дюбуа (22-2, 21 КО) перемогти.

Про це Карл сказав у коментарі для SportingTalk.

"Чи може Дюбуа шокувати світ? Так, може. Бо скільки там Усику? 38 років? Мені було стільки 9 років тому. Я знаю, як це. Я зав'язав із боксом у 36, за місяць до 37-річчя, коли "прибив" Джорджа Гроувза на "Вемблі" перед 80 тисячами глядачів.

Так ось це було складно, тому що в мене взагалі не було проблем із вагою. Не буде їх і в Усика, оскільки він виступає в супертяжах. Але його розум стає не таким гострим, його рефлекси згасають. Його суглоби та кістки старіють.

Перший бій був досить рівним, тому що Дюбуа не був упевнений у собі, а з того часу він пройшов Джошуа, Міллера та Хрговича. Зараз Дюбуа – інша машина. Це гарний бій, що хвилює. І Усик залишається фаворитом. Але Дюбуа може виграти", – вважає Карл.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Карл Фроч

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