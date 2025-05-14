Колишній чемпіон світу: Дюбуа може перемогти Усика

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Карл Фроч (33-2, 24 КО) вважає, що солідний вік Олександра Усика (23-0, 14 КО) може дозволити Даніелю Дюбуа (22-2, 21 КО) перемогти.

Про це Карл сказав у коментарі для SportingTalk.

"Чи може Дюбуа шокувати світ? Так, може. Бо скільки там Усику? 38 років? Мені було стільки 9 років тому. Я знаю, як це. Я зав'язав із боксом у 36, за місяць до 37-річчя, коли "прибив" Джорджа Гроувза на "Вемблі" перед 80 тисячами глядачів.

Так ось це було складно, тому що в мене взагалі не було проблем із вагою. Не буде їх і в Усика, оскільки він виступає в супертяжах. Але його розум стає не таким гострим, його рефлекси згасають. Його суглоби та кістки старіють.

Перший бій був досить рівним, тому що Дюбуа не був упевнений у собі, а з того часу він пройшов Джошуа, Міллера та Хрговича. Зараз Дюбуа – інша машина. Це гарний бій, що хвилює. І Усик залишається фаворитом. Але Дюбуа може виграти", – вважає Карл.