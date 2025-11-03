Гірн підтвердив, що Джошуа повернеться в ринг вже цього року

Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси британського боксера гевівейту Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), підтвердив інформацію, що його клієнт повернеться в ринг до кінця 2025 року.

Про це повідомляє TalkSPORT.

У Гірна запитали, чи повернеться Джошуа на одному з вечорів боксу від Matchroom Boxing, які заплановані до кінця 2025 року. Промоутер відповів: "так".

Тож наразі існує три варіанти, коли можна очікувати повернення Ей Джея. Це 15 листопада (реванш Юбенка-молодшого з Бенном), 13 грудня (Пачеко проти Леле Саджо) та 27 грудня, над яким наразі ведеться робота (має битися Наоя Іноуе).

Нещодавно Едді Гірн повідомив, що бій Джошуа проти Тайсона Ф'юрі може відбутися у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Також напередодні Сем Джонс, менеджер колишнього чемпіона у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, повідомив, що його клієнт може провести другий бій проти Ентоні Джошуа.