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Гірн: Поєдинку Джошуа – Ф’юрі наразі не існує

Олександр Булава — 26 травня, 18:02
Гірн: Поєдинку Джошуа – Ф’юрі наразі не існує

Промоутер Едді Гірн вважає, що його підопічний Ентоні Джошуа наразі немає шансів на бій проти ексволодаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він заявив у коментарі Boxing News.

"Наразі поєдинку Джошуа — Ф’юрі не існує, тому що все йде до того, що реванш Усик — Ф’юрі відбудеться.

Ентоні хотів би провести наступний бій з Ф’юрі або Усиком. Але більш ніж імовірно, що йому доведеться битися з переможцем поєдинку Хргович — Дюбуа.

Поки нічого не затверджено. Вересень, Вемблі — це те, що хоче бачити Його Високоповажність. Ми зустрінемося наступного тижня та обговоримо наші плани", – сказав Гірн.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Нещодавно промоутер Боб Арум повідомив, що британець активував пункт про реванш з українцем.

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Едді Гірн

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