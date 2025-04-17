Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ми довели хейтерам, що він зірка: Гірн оцінив перспективи Енніса

Руслан Травкін — 17 квітня 2025, 14:38
Ми довели хейтерам, що він зірка: Гірн оцінив перспективи Енніса
Джарон Енніс
Instagram

Промоутер Едді Гірн похвалив Джарона Енніса (34-0, 30 КО). Він вважає, що своєю співпрацею вони довели хейтерам, що американець уже є зірковим боксером.

Про це Гірн сказав у коментарі для Stomping Ground.

"Ми це зробили разом, разом пройшли цей шлях. Нині я дуже щасливий за нього. Джарон має неймовірне майбутнє.

Навіть хейтери віддали належне за суботній перформанс. Кажуть: "Добре! Це і справді було добре. Цей хлопець – реальна проблема. І справжня зірка.

Саме цим я й займаюся. Я знаю, як розвивати таланти. Знаю, як створювати зірок", – сказав Гірн.

Нагадаємо, 13 квітня Енніс впевнено здолав литовця. Команда Станіоніса вирішила зупинити бій після шостого раунду.

Бокс Едді Гірн Джарон Енніс

Джарон Енніс

Тренер Станіоніса пояснив, чому зупинив бій з Еннісом після 6 раунду
Колишній суперник Усика назвав фактори, які дозволили Еннісу впевнено здолати Станіоніса
Батько Енніса розкритикував сина за дії на рингу під час поєдинку зі Станіонісом
Гірн назвав боксерів, які можуть влаштувати найкращий бій у світі
Повна домінація американця: статистика ударів бою Енніс – Станіоніс

Останні новини