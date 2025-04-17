Ми довели хейтерам, що він зірка: Гірн оцінив перспективи Енніса

Промоутер Едді Гірн похвалив Джарона Енніса (34-0, 30 КО). Він вважає, що своєю співпрацею вони довели хейтерам, що американець уже є зірковим боксером.

Про це Гірн сказав у коментарі для Stomping Ground.

"Ми це зробили разом, разом пройшли цей шлях. Нині я дуже щасливий за нього. Джарон має неймовірне майбутнє.

Навіть хейтери віддали належне за суботній перформанс. Кажуть: "Добре! Це і справді було добре. Цей хлопець – реальна проблема. І справжня зірка.

Саме цим я й займаюся. Я знаю, як розвивати таланти. Знаю, як створювати зірок", – сказав Гірн.