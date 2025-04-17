Ми довели хейтерам, що він зірка: Гірн оцінив перспективи Енніса
Джарон Енніс
Промоутер Едді Гірн похвалив Джарона Енніса (34-0, 30 КО). Він вважає, що своєю співпрацею вони довели хейтерам, що американець уже є зірковим боксером.
Про це Гірн сказав у коментарі для Stomping Ground.
"Ми це зробили разом, разом пройшли цей шлях. Нині я дуже щасливий за нього. Джарон має неймовірне майбутнє.
Навіть хейтери віддали належне за суботній перформанс. Кажуть: "Добре! Це і справді було добре. Цей хлопець – реальна проблема. І справжня зірка.
Саме цим я й займаюся. Я знаю, як розвивати таланти. Знаю, як створювати зірок", – сказав Гірн.
Нагадаємо, 13 квітня Енніс впевнено здолав литовця. Команда Станіоніса вирішила зупинити бій після шостого раунду.