Гірн назвав плани Джошуа на 2025 рік

Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), не виключає того, що британець найближчим часом може піти з боксу.

Про це він заявив в інтерв'ю The Times.

"Це може бути останній рік Джошуа у спорті. Він хотів битися 22 лютого, але, на жаль, нам довелося відхилити його пропозицію та сказати "ні", тому що ми не можемо дозволити собі не зробити це правильно. Якщо тебе знову поб’є Дюбуа, то доведеться серйозно подумати про своє майбутнє. Ми маємо останній розділ у цій кар’єрі, який ми повинні пройти на 100 відсотків. Отже, коли він повернеться у травні чи червні або коли б це не було, він повинен бути готовим фізично та морально на 100 відсотків. Він дуже сильно хоче провести реванш з Дюбуа", - сказав Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.