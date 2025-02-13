Накатані розповів, що очікує від бою з Куельяром

Чемпіон WBC у легшій вазі японець Дзунто Накатані (29-0, 22 КО) поділився очікуваннями від бою з мексиканцем Давідом Куельяром (27-0, 17 KO).

Його слова цитує KyodoNews.

"Мені залишилося вдосконалити те, що я робив на тренуваннях. Я обережно бився в кожному поєдинку і хочу показати хороший виступ. Сподіваюся, мій поєдинок надихне людей", – сказав Накатані.

Бій відбудеться 24 лютого на Ariake Arena в Токіо, Японія.

Нагадаємо, що в попередньому бою, який відбувся минулого року, Накатані здобув перемогу нокаутом над представником Таїланду Тасану Чітпаттану (76-2, 53 КО).