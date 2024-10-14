Накатані нокаутував Чітпаттану та захистив титул WBC

Чемпіон WBC у легшій вазі японець Дзунто Накатані (29-0, 22 КО) достроково переміг представника Таїланду Петча Сору Чітпаттану (76-2, 53 КО) на вечорі боксу у Токіо, Японія.

Накатані з перших хвилин захопив ініціативу в поєдинку, раунд за раундом нарощуючи темп. Його натиск завершився нокдауном в середині шостого раунду, після якого Накатані провів серію атак та відправив суперника в нокаут.

Дзунто вдруге провів успішний захист чемпіонського титулу WBC. Нагадаємо, у липні японець здобув перемогу над філіппінцем Вінсентом Астролабіо. Бій завершився нокаутом у першому раунді.

Огляд бою

Напередодні володар титулу WBA у найлегшій вазі Такума Іноуе (20-2, 5 КО) поступився Сейя Цуцумі (12-0-2, 8 KO)