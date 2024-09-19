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Відомий новозеландський боксер дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Руслан Травкін — 19 вересня, 16:25
Відомий новозеландський боксер дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Top Rank

Новозеландський боксер Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) вважає, що Тайсон Ф'юрі переможе Олександра Усика у реванші.

Його слова цитує Boxing Scene.

"Тайсон набагато більш сфокусований, і я думаю, що це все змінить. Він більш рішуче налаштований показати кращий виступ", – заявив Паркер.

Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа – Дюбуа.

Зазначимо, що Усик та Ф'юрі будуть у рингсайді поєдинку між британськими боксерами.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Джозеф Паркер

Джозеф Паркер

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