Усик та Ф'юрі будуть у рингсайді поєдинку Джошуа – Дюбуа

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик та Тайсонон Ф'юрі відвідають бій Ентоні Джошуа з Даніелем Дюбуа.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у соцмережі Х.

Боксери будуть присутні 21 вересня у Лондоні на стадіоні "Вемблі", де відбудеться бій за титул IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх пообіцяв, що незалежно від результату бою з Дюбуа Джошуа зустрінеться з Ф'юрі. Водночас Дюбуа зможе провести реванш з Усиком, якщо обидва виграють свої поєдинки.

Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.