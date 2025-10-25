Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі: де дивитися поєдинок за право битися з Усиком

Микола Дендак — 25 жовтня 2025, 11:39
Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі: де дивитися поєдинок за право битися з Усиком
Вордлі та Паркер
The Ring

Сьогодні, 25 жовтня, тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 23 КО) зустрінеться з тимчасовим чемпіоном WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Переможець цього протистояння має стати наступним суперником абсолютного чемпіона в гевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО). Двобій відбудеться на арені "O2" у Лондоні.

Очікується, що Паркер і Вордлі вийдуть на ринг між 00:00 та 00:30 за київським часом. Поєдинок транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN. Трансляція коштуватиме 1027 гривень.

Читайте також :
Фото Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі: усе про бій потенційних суперників Усика

Свій попередній бій Джозеф Паркер провів 22 лютого поточного року, у 2 раунді достроково перемігши Мартіна Баколе. Вордлі ж 7 червня в 10 раунді нокаутував Джастіса Гані.

Олександр Усик Джозеф Паркер де дивитися Фабіо Вордлі

Джозеф Паркер

Паркер переважив Вордлі на 9 кг перед поєдинком
Від села на Самоа до мрії про Усика: незвичайний шлях Джозефа Паркера на вершину боксу
Вордлі – про бій з Паркером: Я схоплю мікрофон, стрибну в натовп і піду шукати Усика
Я на іншому рівні: Паркер – про бій з Вордлі
Вордлі: Приємно, що мене вважають андердогом бою з Паркером

Останні новини