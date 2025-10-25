Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі: де дивитися поєдинок за право битися з Усиком

Сьогодні, 25 жовтня, тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 23 КО) зустрінеться з тимчасовим чемпіоном WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Переможець цього протистояння має стати наступним суперником абсолютного чемпіона в гевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО). Двобій відбудеться на арені "O2" у Лондоні.

Очікується, що Паркер і Вордлі вийдуть на ринг між 00:00 та 00:30 за київським часом. Поєдинок транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN. Трансляція коштуватиме 1027 гривень.

Свій попередній бій Джозеф Паркер провів 22 лютого поточного року, у 2 раунді достроково перемігши Мартіна Баколе. Вордлі ж 7 червня в 10 раунді нокаутував Джастіса Гані.