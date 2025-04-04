Джойс на 10 кг переважив Хрговича напередодні бою

Британський надважковаговик дважкої ваги Джо Джойс (16-3, 15 КО) та хорват Філіп Хргович (17-1, 14 КО) провели традиційну церемонію зважування напередодні бою.

Результати зважування

Джойс – 124,8 кг

Хргович – 113,7 кг

🇬🇧 𝐇𝐄𝐀𝐕𝐘 𝐈𝐌𝐏𝐀𝐂𝐓 🇭🇷@JoeJoyceBoxing 🆚 Filip Hrgovic tops the bill at @TheCoopLive #JoyceHrgovic | April 5 | Live on DAZN pic.twitter.com/pkYHeFXX0M — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 4, 2025

Бій відбудеться 5 квітня у Манчестері.

У 2013 році Джойс у межах World Series of Boxing переміг Хрговича роздільним рішенням суддів за підсумками 5 раундів.

Хргович у травні минулого року достроково поступився Даніелю Дюбуа.

У своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.