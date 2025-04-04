Джойс на 10 кг переважив Хрговича напередодні бою
DAZN
Британський надважковаговик дважкої ваги Джо Джойс (16-3, 15 КО) та хорват Філіп Хргович (17-1, 14 КО) провели традиційну церемонію зважування напередодні бою.
Результати зважування
Джойс – 124,8 кг
Хргович – 113,7 кг
Бій відбудеться 5 квітня у Манчестері.
У 2013 році Джойс у межах World Series of Boxing переміг Хрговича роздільним рішенням суддів за підсумками 5 раундів.
Хргович у травні минулого року достроково поступився Даніелю Дюбуа.
У своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.