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Пренга переважив Джошуа перед боєм

Олександр Булава — 24 липня 2026, 22:34
Пренга переважив Джошуа перед боєм
Ентоні Джошуа та Крістіан Пренга
Getty Images

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) та албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.

Пренга виявився важчим за британця, переваживши суперника на майже 5 кг.

Результати зважування:

  • Ентоні Джошуа – 113,85 кг
  • Крістіан Пренга – 118,57 кг

Їх бій відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді. Офіційним транслятором шоу є DAZN. Його покажуть за системою PPV.

Додамо, що у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.

Нагадаємо, що в межах шоу відбудеться також бій українського боксера Олександра Хижняка. Олімпійський чемпіон битиметься із французом Ленні Патрачем.

Ентоні Джошуа Крістіан Пренга

Ентоні Джошуа

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