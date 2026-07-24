Пренга переважив Джошуа перед боєм

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) та албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.

Пренга виявився важчим за британця, переваживши суперника на майже 5 кг.

Результати зважування:

Ентоні Джошуа – 113,85 кг

Крістіан Пренга – 118,57 кг

THE FINAL FACE OFF! IT ALL GOES DOWN TOMORROW NIGHT! 😤🔥



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Їх бій відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді. Офіційним транслятором шоу є DAZN. Його покажуть за системою PPV.

Додамо, що у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.

Нагадаємо, що в межах шоу відбудеться також бій українського боксера Олександра Хижняка. Олімпійський чемпіон битиметься із французом Ленні Патрачем.