Пренга переважив Джошуа перед боєм
Ентоні Джошуа та Крістіан Пренга
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Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) та албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.
Пренга виявився важчим за британця, переваживши суперника на майже 5 кг.
Результати зважування:
- Ентоні Джошуа – 113,85 кг
- Крістіан Пренга – 118,57 кг
Їх бій відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді. Офіційним транслятором шоу є DAZN. Його покажуть за системою PPV.
Додамо, що у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.
Нагадаємо, що в межах шоу відбудеться також бій українського боксера Олександра Хижняка. Олімпійський чемпіон битиметься із французом Ленні Патрачем.