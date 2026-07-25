Джошуа – Пренга. Пекельне випробування під прицілом вбивчого нокаутера

Замість того, щоб обирати якомога легшого суперника для "репетиції", Ентоні Джошуа свідомо пішов на ризик і вийде у ринг проти небезпечного нокаутера Крістіана Пренги.

Поки Тайсон Ф'юрі воліє не напружуватися й готується до "ветеранського" двобою з 46-річним польським бійцем Маріушем Вахом, Ей Джей може стати "жертвою" несподіванки у проміжному поєдинку на шляху до легендарної битви за британський трон.

Як подивитися бій в Україні?

Офіційним транслятором шоу є DAZN. Його покажуть за системою PPV.

Тож для перегляду треба буде мати підписку на цю стрімінгову платформу та додатково сплатити майже 900 гривень, щоб легально подивитись протистояння супертяжів. Безплатної трансляції в Україні або на інших місцевих ОТТ-платформах не передбачено.

Зазначимо, що вечір боксу стартує 25 липня о 18:00 за київським часом. Вихід на ринг Джошуа та Пренги очікується орієнтовно опівночі (проти 26 липня)

Ентоні Джошуа: повернення після аварії під наглядом команди Усика

Ентоні Джошуа – британський супертяж із великим багажем досвіду за спиною, який чудово контролює дистанцію завдяки вишколеній роботі джебом. Не гірше, Ей Джей працює аперкотом.

Ентоні Джошуа instagram.com/anthonyjoshua

Вік: 36 років

Зріст: 197 см

Розмах рук: 208 см

Статистика (перемоги-поразки-нічиї, кількість нокаутів): 29-3, 26 КО.

Доля також нагородила британця прекрасними антропометричними даними. Джошуа є одним із тих бійців, які вміють вести бій на комфортній для них дистанції, адже його розмах рук складає 208 сантиметрів.

Як і усі боксери, Ентоні має свої слабкі сторони. У Джошуа виникають проблеми під тиском суперника, коли опонент переводить бій в обмін силовими ударами та нав'язує брудний двобій. Це добре було видно у поєдинку проти Даніеля Дюбуа, який полюбляє перетворювати зустріч у брутальну гру без правил.

Нагадаємо, це протистояння, яке відбулося 21 вересня 2024 року на лондонському "Вемблі", закінчилося перемогою нокаутом від Дюбуа у 5-му раунді.

Також вразливим місцем Ентоні є його підборіддя. Він довго відновлюється після потужних комбінацій суперника та подекуди може психологічно зламатися.

Його психологічний стан став ще гіршим через смертельну ДТП, у яку він потрапив наприкінці 2025 року. У жахливій аварії загинули тренери Ентоні, який лише незадовго до цього переміг нокаутом боксера-шоумена Джейка Пола.

Щоправда, над усіма "мінусами" Джошуа точно добряче попрацювала команда Олександра Усика, під керівництвом якої тренувався британець.

В одному зі своїх інтерв'ю британський супертяж пояснював, що психологічний стан був однією із його проблем, тоді як в Усика вона є сильною стороною. Також у таборі Олександра знову змусили Джошуа повірити у власні сили.

"Багато хто бачить у тобі потенціал, але якщо ти сам у себе не віриш або не віриш тому, що вони говорять, то це не має значення. Тому неважливо, чи я поряд з Олександром Усиком. Якщо я сам у себе не вірю, який сенс мені там перебувати? Я зрозумів важливість віри в себе, впевненості в собі, уміння бути своїм головним натхненником, а також перебування в оточенні людини, яка перемагала мене і перемагала найкращих. І я думаю, що зміг виявити деякі свої слабкі сторони і зрозумів, що тренування можуть покращити мене в цих сферах і зробити мене довершеним бійцем. І я вірю у себе. Я вірю в те, що роблю, і думаю, що приймаю правильне рішення. Звичайно, це важко, але немає кращого місця для мене, ніж зараз в Іспанії, щоб здобути перемоги над Пренгою і Ф'юрі", – говорив Ентоні.

Джошуа не можна підпускати албанця на близьку дистанцію, якщо він хоче тріумфувати у поєдинку. Водночас Ентоні потрібно якомога якісніше скористатися "дірами" у захисті Пренги та добре працювати на зустрічному курсі. Ймовірно, що Ей Джей зможе зупинити суперника, якщо йому вдасться перевести протистояння у середні або пізні раунди, взявши гору над албанським боксером у витривалості.

Крістіан Пренга: вбивчий нокаутер, який ніколи не зустрічався з елітою королівської ваги

Крістіан Пренга – унікальний нокаутер, який усі свої 20 перемог на професійному рингу оформив нокаутом. Його вбивчий удар із обох рук вже відчули на собі Джон Джонс, Віллі Джек-молодший, Брендон Кармак та інші.

Крістіан Пренга instagram.com/kristprenga

Вік: 35 років

Зріст: 196 см

Розмах рук: 196 см

Статистика (перемоги-поразки-нічиї, кількість нокаутів): 20-1, 20 КО

Його нокаутуючу потужність підтверджує й статистика. В останніх трьох своїх боях албанець завершував зустріч нокаутом вже у перших раундах.

Якщо в Ентоні "кульгає" психологія, то у Пренги ця сторона є однією із найсильніших. Албанець полюбляє працювати у центрі рингу, притискаючи суперника до канатів.

Крістіану нічого буде втрачати у протистоянні проти Ей Джея, адже це його найбільший бій у професійній кар'єрі. Джошуа – найзірковіший суперник для представника албанського боксу. Хоча ця різниця у досвіді поєдинків проти опонентів елітного рівня може зіграти злий жарт із Пренгою. Більшість своїх перемог албанець здобув над середняками.

Також 35-річний боксер не надто добре захищається під час зустрічних ударів, залишаючи своє підборіддя незахищеним.

Не виключено, що саме Пренга програє Джошуа у мобільності, адже Ентоні точно працював над цим показником із командою Усика, який є одним із найкращих бійців планети у факторі рухливості в рингу.

Завдяки чому Пренга може сенсаційно завдати поразки Джошуа? Крістіану потрібно вже зі старту змусити Ентоні захищатися біля канатів, нав'язуючи британцю обмін своїми улюбленими силовими ударами.

Також албанець може використати тактику "брудного бою" у клінчі, яка дуже незручна для Ей Джея.

Чи відвідає вечір боксу Ф'юрі?

Ще однією інтригою напередодні протистояння було те, чи приїде Тайсон Ф'юрі на бій Джошуа у Саудівській Аравії. "Циганський король" вже зізнався, що не буде присутній у ринг-сайді, адже через підготовку до поєдинку проти Маріуша Ваха багато часу пробув далеко від родини.

"Тут не йдеться про принцип "ти мені – я тобі". Я просто довгий час був далеко від дому. Я тут уже дев'ять тижнів. Так що я збираюся поїхати додому і провести час зі своїми дітьми, перш ніж повернутися до тренувального табору", – відповів Тайсон.

Тому не слід чекати виходу одіозного Ф'юрі на ринг після поєдинку.

Нагадаємо, що 11 квітня 2026 року у Лондоні Тайсон після перемоги над Арсланбеком Махмудовим закликав Ентоні підійняти на ринг. Ей Джей проігнорував прохання "Циганського короля". Однак незабаром, якщо все піде за планом, Джошуа та Ф'юрі розділять один ринг.

Тайсон Ф'юрі кликав Ентоні Джошуа на ринг Getty Images

Нещодавно засновник промоутерської компанії Matchroom Boxing Баррі Гірн розповів, що ще ніколи у житті не бачив настільки мотивованого Ентоні. За його словами, наступні три роки Джошуа ще точно тішитиме своїм боксом на професійному рівні.

Джошуа – Пренга: прогноз букмекерів

Ентоні Джошуа – явний фаворит майбутнього протистояння в Ер-Ріяді. Хоча напередодні Пренга заявляв, що постарається 25 липня закінчити кар'єру Ей Джея.

Найімовірніше, що поєдинок закінчиться звитягою британця нокаутом (або технічним). Це підтверджують коефіцієнти на те, що зустріч не буде тривати усі встановлені раунди.

Не виключено, що вже у другому раунді Ентоні "погасить світло" супернику.

Значно менше вірять в успіх Джошуа за записками суддів, тоді як шанси Крістіана виглядають примарними.

На папері Пренга – явний андердог без елітної опозиції. Однак Джошуа вже опинявся у такій ситуації. На початку червня 2019 року Ентоні сенсаційно програв Енді Руїса у Нью-Йорку. Тоді Ей Джей виходив на ринг у статусі беззаперечного фаворита, а у підсумку зазнав одного з найболючіших фіаско у кар'єрі.