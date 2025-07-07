Промоутер розповів, коли Джошуа планує повернутися в ринг

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) планує повернутися в ринг восени або взимку.

Про це розповів його промоутер Едді Гірн виданню Тalksport.

"Ей Джей повернеться на ринг приблизно в листопаді або грудні. Він спокійний. Ми не вирішуємо, хто буде його суперником, це вирішить він разом зі своєю командою тренерів. Звичайно, потрібно враховувати можливість бою з Тайсоном Ф'юрі, але ми не будемо чекати вічно, тому потрібно повернутися з гарною перемогою, і це буде план на кінець року", - заявив Едді Гірн.

Він додав, що Джошуа матиме приблизно чотири-п’ять варіантів для наступного бою. Серед потенційних суперників Ентоні зараз найчастіше згадують Деонтея Вайлдера, Тайсона Ф’юрі та Джейка Пола.

Раніше американський надважковаговик Джаррелл Міллер заявив, що Ентоні Джошуа уникає поєдинку з ним.