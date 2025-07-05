Міллер: Джошуа відхилив чотири пропозиції про бій

Американський надважковаговик Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО) заявив, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) уникає поєдинку з ним.

Про це боксер розповів у коментарі The Stomping Ground.

"За останній місяць Джошуа чотири рази відмовився битися зі мною. Йому шукають прохідного суперника. Йоу, британці, мені шкода вам це говорити, але ваш Джошуа – це мішок-пилозбірник. Вайлдер і Джошуа перетворилися на бізнесменів, яких уже давно не цікавлять пояси. Оце і є найсумніше в цій історії", – сказав він.

Американець згодом заявив, що поважає всіх бійців, адже він сам боксер.

"Але якщо ти виступаєш, якщо ти активний, то ти – мета. Так і знай", – зазначив Міллер.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль.

Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.