Мохаммед Алі – Джордж Форман: 50 років гуркоту в джунглях. Відео бою

Гуркіт в джунглях – боксерський поєдинок між Мохаммедом Алі та Джорджем Форманом, який відбувся 50 років тому, 30 жовтня 1974 року, в місті Кіншаса, Заїр (нині Демократична Республіка Конго).

Цей бій часто розглядається як один з найбільших боксерських поєдинків XX століття. Він відбувався в тропічних умовах, в період дощів і підвищеної вологості. До того ж для зручності американського телеглядача, бій провели о 4 годині ранку за місцевим часом.

Що цікаво, поєдинок організовував промоутер Дон Кінг. Він домовився з американським радником диктатора Заїру Мобуту провести чемпіонський бій в столиці країни Кіншасі. А профінансував його тодішній лідер Лівії Муаммар Каддафі, який виділив на проведення івенту 12 мільйонів доларів (!). По 5 мільйонів заробили Алі та Формен, 2 мільйони склав гонорар промоутерів. Але ціна цього поєдинку не була ринковою.

Що було до бою

Форман до цього поєдинку підходив на піку, маючи рекорд (40-0, 37 KO). У нього в активі також були перемоги над двома суперниками Алі, яким вдалося здолати його. Тому Мохаммед був аутсайдером (44-2, 31 KO). Сам бій спершу мав відбутися 25 вересня. Однак за вісім днів до поєдинку Форман отримав розсічення над правим оком в одному зі спарингів. Тож дату бою перенесли на 30 жовтня.

Поєдинок завершився у 8 раунді перемогою Мохаммеда Алі. Для перемоги Алі використав цікаву тактику. Протягом усього бою він спирався на канати, дозволяючи супернику бити по руках або по тілу, проте без серйозної шкоди. Це мало втомити Формана, що зрештою і сталося. Пізніше боксер назвав цю стратегію "rope-a-dope".

"Я говорив вам – усім своїм критикам, я говорив вам, що я найвеличніший чемпіон за всю історію після того, як я переміг Сонні Лістона. Я кажу вам сьогодні, я все ще найвеличніший за всю історію... Ніколи більше не кажіть, що я програю", – коментував свою перемогу Алі.

Відео

Відразу після бою Форман висунув кілька звинувачень: проти Алі, його тренера та рефері. Форман стверджував, що тренер суперника послабив мотузки рингу за кілька днів до бою, щоб допомогти в стратегії Мохаммеда. Наполягав на тому, що його вода була під дією наркотиків, і від неї в нього паморочилася голова. Та стверджував, що рефері зашвидко відрахував нокаут. Проте, зрештою, всі звинувачення не знайшли підтвердження.

Пізніше про цей легендарний бій був знятий фільм під назвою "Коли ми були королями", який навіть отримав премію "Оскар". Самі ж боксери потоваришували після поєдинку. І коли Алі, який вже страждав від синдрому Паркінсона, потрібно піднятися на сцену для вручення нагороди, то йому в цьому допоміг саме Форман.

"Я думав, що він лише ще одна жертва нокауту, поки в сьомому раунді я сильно не вдарив його в щелепу. Він обійняв мене і прошепотів на вухо: "Це все, що ти маєш, Джордж?" Тоді я зрозумів, що помилявся", – казав на одному з інтерв'ю Форман.

Рекордний мільярд глядачів?

Цей поєдинок транслювався в прямому ефірі на майданчиках по всьому світу. У США бій зібрав близько трьох мільйонів глядачів на закритих телеканалах, мав велику телевізійну аудиторію у Великій Британії, де його подивилася майже половина 56-мільйонного населення – 26 мільйонів глядачів на BBC One. Тож за деякими повідомленнями загалом за боєм спостерігала рекордна телевізійна аудиторія в один мільярд глядачів у всьому світі.

Проте ця інформація може бути неправдивою. Адже єдиною "мільярдною" подією до 2011 року, з офіційним підтвердженням про таку кількість переглядів, були літні Олімпійські ігри 2008 року.