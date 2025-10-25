Джошуа: Фʼюрі повинен битися зі мною

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) заявив, що хоче провести поєдинок проти свого співвітчизника Тайсона Фʼюрі (34-2-1, 24 КО).

Слова боксера цитує Marca.

"Думаю, зараз це більш імовірно, ніж будь-коли. Він не має варіантів. Він повинен битися зі мною. З ким ще? Люди хочуть бачити бої найсильніших, тому неможливо всю кар'єру битися із суперниками нижчого рівня. Він може зустрітися з Уайлдером, Кличком, Усиком, але цього недостатньо. Фанатам потрібен Джошуа, Паркер, решта супертяжів. Чжан, Агіт Кабайєл, всі ці хлопці", – сказав Ентоні.

Також Джошуа заявив, що він хоче поборотися за титул чемпіона світу у надважкій вазі.

Ентоні востаннє бився минулого року. Тоді він нокаутом програв Даніелю Дюбуа та після цього не виходив у ринг. Фʼюрі після двох поразок від Олександра Усика оголосив про завершення карʼєри.

Раніше Едді Гірн розповів, що Джошуа може повернутися у ринг вже цього року.