Келлі відібрав титул IBF у російського боксера Муртазалієва

Олександр Булава — 1 лютого 2026, 08:29
У Ньюкаслі відбувся поєдинок у першій середній вазі (до 69,9 кг) між чемпіоном IBF Бахрамом Муртазалієвим (23-1, 17 КО) та британцем Джошем Келлі (18-1-1, 9 КО).

У другому раунді Келлі відправив Муртазалієва у нокдауні, а в дев'ятому на канвасі побував сам британець.

За підсумками 12 раундів Келлі одержав перемогу рішенням більшості суддів та здобув перший титул чемпіона світу. Рахунок суддів: 113-113, 115-111 та 114-113 на користь нового чемпіона.

Огляд бою

Напередодні Кішон Девіс за 13 секунд до кінця 12 раунду нокаутував Джермейна Ортіса, а Міллер здобув важку перемогу проти нігерійця Кінгслі Ібе.

