Сантос: Цзю знову стане чемпіоном світу
Американський тренер Боб Сантос вважає, що австралійський боксер Тім Цзю (24-2, 17 КО) знову стане чемпіоном світу.
Його слова передає Boxing Scene.
"Тім Цзю – чудовий спортсмен. Я впевнений, що в команді дуже довіряють йому, і це бокс – що завгодно може статися будь-коли проти будь-кого, хто має удар.
Будь-хто, хто виходить на ринг з іншим хлопцем, виходить проти боксера, який також має дві руки. Іноді ти можеш просто потрапити під один з ударів. Це не змінює того факту, що я все ще думаю, що Тім Цзю стане зіркою. Він стане чемпіоном світу.
Йому потрібно повірити в себе, отримати новий погляд на те, як він хоче рухатися далі, мати план, дотримуватися цього плану, і він знову стане чемпіоном світу", – сказав Сантос.
Останнім поєдинком Цзю був бій проти росіянина Бахрама Муртазалієва, де австралійський боксер програв технічним нокаутом у третьому раунді. Цзю декілька разів падав на настил рингу.
Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.
Для Цзю це була друга поразка поспіль. У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі.