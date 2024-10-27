Сантос: Цзю знову стане чемпіоном світу

Американський тренер Боб Сантос вважає, що австралійський боксер Тім Цзю (24-2, 17 КО) знову стане чемпіоном світу.

Його слова передає Boxing Scene.

"Тім Цзю – чудовий спортсмен. Я впевнений, що в команді дуже довіряють йому, і це бокс – що завгодно може статися будь-коли проти будь-кого, хто має удар.

Будь-хто, хто виходить на ринг з іншим хлопцем, виходить проти боксера, який також має дві руки. Іноді ти можеш просто потрапити під один з ударів. Це не змінює того факту, що я все ще думаю, що Тім Цзю стане зіркою. Він стане чемпіоном світу.

Йому потрібно повірити в себе, отримати новий погляд на те, як він хоче рухатися далі, мати план, дотримуватися цього плану, і він знову стане чемпіоном світу", – сказав Сантос.