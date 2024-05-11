Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Я справжній професіонал: Камбосос прокоментував запізнення Ломаченка на зважування

— 11 травня, 08:51
Я справжній професіонал: Камбосос прокоментував запізнення Ломаченка на зважування

Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) вважає себе справжнім професіоналом, на відміну від ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО), який запізнився на зважування.

Його слова передає Top Rank Boxing.

"Мені більше нічого сказати. Я тут. Я справжній професіонал" — сказав боксер.

Нагадаємо, чемпіонський поєдинок відбудеться 12 травня в австралійському Перті. Орієнтовний початок – о 8:00 за київським часом.

Напередодні між боксерами відбулася дуель поглядів, яка тривала понад 3 хвилини.

Бокс Джордж Камбосос Василь Ломаченко

Бокс

Ломаченко розповів, чому запізнився на зважування з Камбососом
До бою з Бенавідесом Гвоздика готує жертва суперника
Ломаченко і Камбосос провели відкрите тренування
Силантьєв відповів на питання про Ломаченка: Не хочу лізти в політику
У протистоянні Усик — Ф’юрі передбачено реванш — джерело

Останні новини