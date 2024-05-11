Я справжній професіонал: Камбосос прокоментував запізнення Ломаченка на зважування

Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) вважає себе справжнім професіоналом, на відміну від ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО), який запізнився на зважування.

Його слова передає Top Rank Boxing.

"Мені більше нічого сказати. Я тут. Я справжній професіонал" — сказав боксер.

.@GeorgeKambosos' reacts to Loma showing up late to the scales 👀 pic.twitter.com/aHkBaQFnm8 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 11, 2024

Нагадаємо, чемпіонський поєдинок відбудеться 12 травня в австралійському Перті. Орієнтовний початок – о 8:00 за київським часом.

Напередодні між боксерами відбулася дуель поглядів, яка тривала понад 3 хвилини.