Я справжній професіонал: Камбосос прокоментував запізнення Ломаченка на зважування
— 11 травня, 08:51
Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) вважає себе справжнім професіоналом, на відміну від ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО), який запізнився на зважування.
Його слова передає Top Rank Boxing.
"Мені більше нічого сказати. Я тут. Я справжній професіонал" — сказав боксер.
Нагадаємо, чемпіонський поєдинок відбудеться 12 травня в австралійському Перті. Орієнтовний початок – о 8:00 за київським часом.
Напередодні між боксерами відбулася дуель поглядів, яка тривала понад 3 хвилини.