Дядько Ф'юрі готуватиме Верховена до поєдинку з Усиком

Пітер Ф'юрі, який є дядьком та колишнім тренером британського надважковаговика Тайсона Ф'юрі, готуватиме нідерландця Ріко Верховена до поєдинку проти чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Ф'юрі працював з Верховеном у період карʼєри нідерландця у промоушені "Glory". У 2015 році Пітер готував свого племінника Тайсона до поєдинку з Володимиром Кличком, коли британець переміг українця та став чемпіоном світу. Згодом стосунки між ними погіршились і вони розірвали співпрацю.

"Я можу вам сказати зараз: я точно не збираюся з'являтися на світовій арені й ганьбити себе та свого бійця. Верховен – серйозний боєць, тож це буде чудовий поєдинок. Повірте мені", – розповів Пітер Ф'юрі у коментарі Boxing News 24.

Нагадаємо, що двобій Усик – Верховен запланований на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). У ЗМІ також повідомили, що на кону поєдинку не стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC у гевівейті, яким володіє Олександр.

Відзначимо, що Верховен дебютував на боксерському профі-рингу у 2014-му, коли нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу. Натомість Усик у своєму крайньому бою достроково переміг британця Даніеля Дюбуа.