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Джойс розповів подальші кар'єрні плани після поразки від Хрговича

Руслан Травкін — 7 квітня 2025, 11:16
Джойс розповів подальші кар'єрні плани після поразки від Хрговича
Джо Джойс
Instagram

Британець Джо Джойс (16-4, 15 КО) повідомив, що не збирається йти на пенсію. Він додав, що планує провести ще кілька поєдинків.

Слова Джо наводить BoxingScene.

"Я все ще в здоровому глузді, й все ще насолоджуюсь собою, у мене попереду ще багато хороших боїв.

Я почуваюся добре, це майже як важкий спаринг, але приємно знову розділити ринг із Філіпом Хрговичем. Це був хороший бій, він був напруженим. Були моменти, коли в третьому раунді в нього були проблеми з оком, воно кровоточило, і я намагався бити саме туди, але він був насторожі, і зрештою його кут добре впорався з тим, щоб це приховати.

Коли настане час, я повішу рукавички на цвях", – сказав Джойс.

Зазначимо, що минулими вихідними Джо зазнав поразки від Філіпа Хрговича. Для нього це вже четвертий програш за останні 5 зустрічей.

Нагадаємо, після перемоги хорватський боксер заявив, що хоче провести реванш із Даніелем Дюбуа.

Бокс Джо Джойс

Джо Джойс

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