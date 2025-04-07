Джойс розповів подальші кар'єрні плани після поразки від Хрговича

Британець Джо Джойс (16-4, 15 КО) повідомив, що не збирається йти на пенсію. Він додав, що планує провести ще кілька поєдинків.

Слова Джо наводить BoxingScene.

"Я все ще в здоровому глузді, й все ще насолоджуюсь собою, у мене попереду ще багато хороших боїв.

Я почуваюся добре, це майже як важкий спаринг, але приємно знову розділити ринг із Філіпом Хрговичем. Це був хороший бій, він був напруженим. Були моменти, коли в третьому раунді в нього були проблеми з оком, воно кровоточило, і я намагався бити саме туди, але він був насторожі, і зрештою його кут добре впорався з тим, щоб це приховати.

Коли настане час, я повішу рукавички на цвях", – сказав Джойс.