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Атлас: Джойс весь час отримує удари в обличчя

Руслан Травкін — 8 квітня 2025, 11:15
Атлас: Джойс весь час отримує удари в обличчя
Тедді Атлас
Скриншот

Тедді Атлас, колишній тренер Майка Тайсона та Тімоті Бредлі, розкритикував Джо Джойса (16-4, 15 КО) за бій проти Філіпа Хрговича (18-1, 14 КО). Він вважає, що британець абсолютно не вміє захищатися.

Про це Атлас заявив у власному подкасті.

"Його підборіддя – скеля, але голова все одно побита. Деякі люди повинні бути заарештовані за те, що не навчили бійців основним речам.

Рухи голови допомогли б йому, але коли він рухає головою, він не повинен робити це односторонньо. Він весь час нахиляє її праворуч, і весь цей час отримує удари", – сказав іменитий тренер.

Нагадаємо, Джо Джойс одноголосним рішенням суддів програв Філіпу Хрговичу. Після бою промоутер Френк Воррен натякнув, що Джо має задуматися над завершенням кар'єри. 

Бокс Джо Джойс Філіп Хргович Тедді Атлас

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