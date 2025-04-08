Атлас: Джойс весь час отримує удари в обличчя

Тедді Атлас, колишній тренер Майка Тайсона та Тімоті Бредлі, розкритикував Джо Джойса (16-4, 15 КО) за бій проти Філіпа Хрговича (18-1, 14 КО). Він вважає, що британець абсолютно не вміє захищатися.

Про це Атлас заявив у власному подкасті.

"Його підборіддя – скеля, але голова все одно побита. Деякі люди повинні бути заарештовані за те, що не навчили бійців основним речам. Рухи голови допомогли б йому, але коли він рухає головою, він не повинен робити це односторонньо. Він весь час нахиляє її праворуч, і весь цей час отримує удари", – сказав іменитий тренер.

Нагадаємо, Джо Джойс одноголосним рішенням суддів програв Філіпу Хрговичу. Після бою промоутер Френк Воррен натякнув, що Джо має задуматися над завершенням кар'єри.