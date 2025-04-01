Джойс оцінив шанси перемогти Хрговича

Британський боксер Джо Джойс (16-3, 15 КО) вірить, що здолає хорвата Філіпа Хрговича (17-1, 14 КО). Він також зазначив, що вони покажуть чудовий бій.

Про це Джойс заявив у коментарі для Boxingnews24.

"Я знайомий з його досягненнями і стилем, знаю, з ким він тренується. У мене є гарне уявлення про те, що потрібно зробити, щоб перемогти його.

У Всесвітній серії боксу я видав чудовий виступ, і маю намір зробити те ж саме. У нас були бої, ми засвоїли урок і влаштуємо відмінний поєдинок. У нас є певна історія, але я переможу його" – сказав Джойс.