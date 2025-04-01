Джойс оцінив шанси перемогти Хрговича
Британський боксер Джо Джойс (16-3, 15 КО) вірить, що здолає хорвата Філіпа Хрговича (17-1, 14 КО). Він також зазначив, що вони покажуть чудовий бій.
Про це Джойс заявив у коментарі для Boxingnews24.
"Я знайомий з його досягненнями і стилем, знаю, з ким він тренується. У мене є гарне уявлення про те, що потрібно зробити, щоб перемогти його.
У Всесвітній серії боксу я видав чудовий виступ, і маю намір зробити те ж саме. У нас були бої, ми засвоїли урок і влаштуємо відмінний поєдинок. У нас є певна історія, але я переможу його" – сказав Джойс.
У 2013 році Джойс у межах World Series of Boxing переміг Хрговича роздільним рішенням суддів за підсумками 5 раундів.
Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.
Свій останній бій Хргович провів у травні 2024 року. Хорват достроково поступився Даніелю Дюбуа.