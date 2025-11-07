Пол планує бій за титул у крузервейті

Популярний боксер і ютубер Джейк Пол не збирається зупинятися на виставкових поєдинках і заявив про серйозні амбіції у професійному боксі. Американець має намір вийти на титульний рівень у крузервейті вже найближчим часом.

Слова блогера цитує Sky Sports.

14 листопада Пол мав провести показовий бій проти Джервонти Девіса, однак зустріч була скасована через судовий позов, поданий проти Девіса. Попри це, Джейк заявив, що його мета – не шоу, а справжні чемпіонські поєдинки.

"Я націлений не лише на виставкові бої, а й на чемпіонські. Одного разу все одно стану чемпіоном. Думаю, що це станеться у 2026 році. Мене цікавить чемпіонство у крузервейті, хоча я знаю, що багатьом я не подобаюся і мій титул їм теж не сподобається", – сказав Пол.

За інформацією джерел, одним із можливих суперників Пола у майбутньому титульному поєдинку може стати колишній чемпіон світу Баду Джек – мова йде про пояс WBC.

Раніше поєдинок Джейка Пола та Джервонти Девіса було скасовано.