Джейк Пол заявив про готовність Канело провести поєдинок

Володимир Максименко — 8 листопада 2025, 14:35
Відомий шоумен та боксер Джейк Пол може провести поєдинок проти ексчемпіона світу Сауля Канело Альвареса.

Слова американця передає ESPN.

"Туркі – це та людина, яка може все організувати. Я готовий, Канело вже погодився на поєдинок, є інтерес з боку Аль аш-Шейха, а тому залишилось лише зробити так, щоб бій відбувся", – розповів Пол.

14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.

13 вересня Кроуфорд одноголосним рішенням суддів переміг Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) і став першим в історії чоловіком, який здобув статус абсолютного чемпіона світу в трьох вагових категоріях у сучасну еру чотирьох поясів. 

Раніше легендарний Майк Тайсон висловив бажання провести реванш з Полом.

