Я мрію про це: непереможний чемпіон світу назвав умови для бою з Усиком

Австралієць Джей Опетая (26-0, 20 КО) зізнався, що хотів би провести бій проти Олександра Усика (23-0, 14 КО), але для початку йому треба об'єднати титули у крузервейті.

Його слова цитує The Independet.

"Я хочу цього бою, на всі 100%, але мені потрібно виконати роботу у наступному поєдинку. Я зараз готуюся до боїв за об'єднання титулів у крузервейті, думаю тільки про цей.

Бій проти Усика – це щось інше, якщо він відбудеться. Очевидно, що це бій, про який я можу тільки мріяти, тому це було б чудово. Ми б сіли з командою і ухвалили б це рішення, але зараз це просто чутки", – сказав 29-річний Опетая.