Хргович переважив Дюбуа напередодні бою

🧨Dynamite 🆚 El Animal 🦁



Daniel Dubois = 245.8lbs ⚖️

Filip Hrgovic = 247.4lbs ⚖️



Buy 5 vs 5: Queensberry vs Matchroom LIVE on TNT Sports Box Office 👉 https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/DWt8ne3S0W