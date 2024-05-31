Хргович переважив Дюбуа напередодні бою

Відбулася традиційна церемонія зважування напередодні поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі між хорватом Філіпом Хрговичем (17-0, 14 KO) та британцем Даніелем Дюбуа (20-2, 19 КО).

Хорват мінімально переважив свого суперника.

Даніель Дюбуа — 111.4 кг.

Філіп Хргович — 112.2 кг.

Бій відбудеться 1 червня в межах вечора боксу між промоутерськими компаніями Matchroom Boxing і Queensberry Promotions.

🧨Dynamite 🆚 El Animal 🦁



Daniel Dubois = 245.8lbs ⚖️

Filip Hrgovic = 247.4lbs ⚖️



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Нагадаємо, Дюбуа і Хргович свої останні поєдинки провели 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Філіп технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.