Хргович переважив Дюбуа напередодні бою
Відбулася традиційна церемонія зважування напередодні поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі між хорватом Філіпом Хрговичем (17-0, 14 KO) та британцем Даніелем Дюбуа (20-2, 19 КО).
Хорват мінімально переважив свого суперника.
- Даніель Дюбуа — 111.4 кг.
- Філіп Хргович — 112.2 кг.
Бій відбудеться 1 червня в межах вечора боксу між промоутерськими компаніями Matchroom Boxing і Queensberry Promotions.
Нагадаємо, Дюбуа і Хргович свої останні поєдинки провели 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Філіп технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.