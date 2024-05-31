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Хргович переважив Дюбуа напередодні бою

Олександр Булава — 31 травня, 21:56
Хргович переважив Дюбуа напередодні бою

Відбулася традиційна церемонія зважування напередодні поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі між хорватом Філіпом Хрговичем (17-0, 14 KO) та британцем Даніелем Дюбуа (20-2, 19 КО).

Хорват мінімально переважив свого суперника.

  • Даніель Дюбуа 111.4 кг.
  • Філіп Хргович — 112.2 кг.

Бій відбудеться 1 червня в межах вечора боксу між промоутерськими компаніями Matchroom Boxing і Queensberry Promotions.

Нагадаємо, Дюбуа і Хргович свої останні поєдинки провели 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Філіп технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.

Філіп Хргович Даніель Дюбуа

Філіп Хргович

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