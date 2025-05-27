Баколе спрогнозував переможця реваншу між Усиком та Дюбуа

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (22-2-1, 16 КО) вважає Олександра Усика (23-0, 14 КО) фаворитом у реванші проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Цитує боксера SecondsOut.

"Усик, крім мене, перемагає всіх. Думаю, з Деонтеєм Вайлдером покінчено. Усик — боксер, боксерське мислення, боксерський рух. Я не думаю, що хтось його зараз зупинить, окрім Мартіна Баколе.

Я очікував, що Усика поб’є "Циганський король", але був шокований, коли він переміг його двічі. Джошуа – хороший, міцний хлопець, але він не вміє перекривати ринг. Дюбуа ніколи не зміниться, він залишиться при своєму стилі, але Усик кращий за нього", – сказав Баколе.