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Баколе спрогнозував переможця реваншу між Усиком та Дюбуа

Олександр Булава — 27 травня 2025, 14:45
Баколе спрогнозував переможця реваншу між Усиком та Дюбуа
Мартін Баколе
Скриншот

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (22-2-1, 16 КО) вважає Олександра Усика (23-0, 14 КО) фаворитом у реванші проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Цитує боксера SecondsOut.

"Усик, крім мене, перемагає всіх. Думаю, з Деонтеєм Вайлдером покінчено. Усик — боксер, боксерське мислення, боксерський рух. Я не думаю, що хтось його зараз зупинить, окрім Мартіна Баколе.

Я очікував, що Усика поб’є "Циганський король", але був шокований, коли він переміг його двічі. Джошуа – хороший, міцний хлопець, але він не вміє перекривати ринг. Дюбуа ніколи не зміниться, він залишиться при своєму стилі, але Усик кращий за нього", – сказав Баколе.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше свій прогноз на поєдинок дав Дерек Чісора.

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