Дякую за силу, підтримку та мотивацію: Усик звернувся до фанатів перед боєм з Дюбуа
Український боксер Олександр Усик записав відеозвернення до фанатів напередодні реваншу із Даніелем Дюбуа.
Чемпіон світу у надважкій вазі подякував українцям за підтримку, заявивши, що саме вони його мотивують на нові звитяги.
"Дорогі українці, анати, друзі і неприятелі, хто буде дивитися цей поєдинок в суботу, я хочу вам подякувати за вашу силу, за вашу підтримку і за те, що ви мене мотивуєте. За те, що даєте силу, за те, що ви мені допомагаєте.
Я люблю кожного з вас. І, мабуть, трошки більше я люблю тих, хто мене критикує, тому що це ще більше дає мені силу. Жарт. Я люблю тих, хто мене підтримує. Ще один жарт. Я взагалі всіх люблю.
Дорогі українці, люблю вас. Слава Україні. Слава Богу за все. Слава Україні", – сказав Усик.
Вже сьогодні, в ніч з 19 на 20 липня, український чемпіон проведе черговий поєдинок, в якому він зустрінеться у реванші із Даніелем Дюбуа. Бій пройде на легендарному стадіоні Вемблі.
Напередодні відбулося зважування боксерів і британець прогнозовано виявився важчим за Олександра, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.
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