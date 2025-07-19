Дякую за силу, підтримку та мотивацію: Усик звернувся до фанатів перед боєм з Дюбуа

Український боксер Олександр Усик записав відеозвернення до фанатів напередодні реваншу із Даніелем Дюбуа.

Чемпіон світу у надважкій вазі подякував українцям за підтримку, заявивши, що саме вони його мотивують на нові звитяги.

"Дорогі українці, анати, друзі і неприятелі, хто буде дивитися цей поєдинок в суботу, я хочу вам подякувати за вашу силу, за вашу підтримку і за те, що ви мене мотивуєте. За те, що даєте силу, за те, що ви мені допомагаєте.

Я люблю кожного з вас. І, мабуть, трошки більше я люблю тих, хто мене критикує, тому що це ще більше дає мені силу. Жарт. Я люблю тих, хто мене підтримує. Ще один жарт. Я взагалі всіх люблю.

Дорогі українці, люблю вас. Слава Україні. Слава Богу за все. Слава Україні", – сказав Усик.