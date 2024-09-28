Ф'юрі старший – про поразку Джошуа: Він мав неправильну тактику на поєдинок, Ей Джей зробив дуже багато помилок

Пітер Ф’юрі, колишній тренер ексчемпіона в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО), прокоментував перемогу чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та заявив, що Джошуа мав неправильну тактику на поєдинок.

Про це він розповів для YouTube-каналу "Pro Boxing Fans".

"Це був чудовий бій. Ентоні мав неправильну тактику на поєдинок. Мабуть, вона була такою через те, що зробив Дюбуа.

Джошуа виправить свої помилки й повернеться, але йому справді потрібно вивчити свій виступ і побачити, що пішло не так, подивитися на реальні причини цього.

Не знаю, що було не так, чому він робив так багато помилок. Він мислив неправильно. Усе було під питанням – його захист, джеб...", – сказав Фʼюрі.