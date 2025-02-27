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Наступну битву поглядів між Юбенком та Бенном скасували через заходи безпеки

Олександр Булава — 27 лютого 2025, 09:37
Наступну битву поглядів між Юбенком та Бенном скасували через заходи безпеки
Getty Images

Наступну битву поглядів між британським боксером першої середньої ваги Конором Бенн (23-0, 14 KO) та чемпіоном IBO у середній вазі Крісом Юбенком-молодшим (34-3, 25 КО) скасували.

Про це повідомляє Sky Sports.

На попередній дуелі поглядів Юбенк вдарив Бенна по обличчю, розбивши на ньому яйце. Це ледь не призвело до бійки, якій завадила охорона.

Друга пресконференція боксерів відбудеться сьогодні, 27 лютого, у Лондоні. Організатори залучать додаткову охорону, щоб уникнути конфронтації між бійцями.

Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Нагадаємо, Юбенк у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.

Кріс Юбенк

Кріс Юбенк

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