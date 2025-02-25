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Чемпіон Бокс

Юнбек вдарив Бенна яйцем під час битви поглядів

Олександр Булава — 25 лютого 2025, 22:06
Юнбек вдарив Бенна яйцем під час битви поглядів
Getty Images

Чемпіоном IBO у середній ваговій категорії (до 72,6 кг) Кріс Юбенк-молодшй (34-3, 25 КО) влаштував сутичку з Конором Бенном (23-0, 14 КО) під час битви поглядів.

Боксери зустрілись на пресконференції присвяченій їх поєдинку. Після чого відбулась перша дуель поглядів, під час якої бійці продовжували обмінюватись образами.

В один момент Юнбек вдарив Бенна по обличчю, розбивши на ньому яйце. Це ледь не призвело до бійки, якій завадила охорона.

Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Нагадаємо, Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.

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