Юнбек вдарив Бенна яйцем під час битви поглядів

Чемпіоном IBO у середній ваговій категорії (до 72,6 кг) Кріс Юбенк-молодшй (34-3, 25 КО) влаштував сутичку з Конором Бенном (23-0, 14 КО) під час битви поглядів.

Боксери зустрілись на пресконференції присвяченій їх поєдинку. Після чого відбулась перша дуель поглядів, під час якої бійці продовжували обмінюватись образами.

В один момент Юнбек вдарив Бенна по обличчю, розбивши на ньому яйце. Це ледь не призвело до бійки, якій завадила охорона.

IT'S ALL KICKED OFF! ‼️



Chris Eubank Jr. SLAPS Conor Benn during intense face-off 💥 pic.twitter.com/r2AQ6mBD1H — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 25, 2025

Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Нагадаємо, Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.