Юнбек вдарив Бенна яйцем під час битви поглядів
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Чемпіоном IBO у середній ваговій категорії (до 72,6 кг) Кріс Юбенк-молодшй (34-3, 25 КО) влаштував сутичку з Конором Бенном (23-0, 14 КО) під час битви поглядів.
Боксери зустрілись на пресконференції присвяченій їх поєдинку. Після чого відбулась перша дуель поглядів, під час якої бійці продовжували обмінюватись образами.
В один момент Юнбек вдарив Бенна по обличчю, розбивши на ньому яйце. Це ледь не призвело до бійки, якій завадила охорона.
Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.
Нагадаємо, Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.