Сосновський поділився прогнозом на бій Джошуа – Дюбуа

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у бою між Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та Даніелем Дюбуа (21-2, 20 KO) віддає перевагу Джошуа.

Його слова передає Sport.ua.

"Цих хлопців я добре пам'ятаю ще по аматорському боксу. Вони були якісно навчені й вже тоді демонстрували свій великий потенціал, особливо Джошуа, який став олімпійським чемпіоном.

І хоча в обох добра боксерська школа все ж Джошуа більш різнобічний атлет, тоді як Дюбуа заточений на нокаутуючий удар. Ось чому я оцінюю вище шанси Ентоні", – сказав Сосновський.