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Сосновський поділився прогнозом на бій Джошуа – Дюбуа

Андрій Яросименко — 21 вересня, 13:16
Сосновський поділився прогнозом на бій Джошуа – Дюбуа
Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа
MATCHROOM BOXING

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у бою між Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та Даніелем Дюбуа (21-2, 20 KO) віддає перевагу Джошуа.

Його слова передає Sport.ua.

"Цих хлопців я добре пам'ятаю ще по аматорському боксу. Вони були якісно навчені й вже тоді демонстрували свій великий потенціал, особливо Джошуа, який став олімпійським чемпіоном.

І хоча в обох добра боксерська школа все ж Джошуа більш різнобічний атлет, тоді як Дюбуа заточений на нокаутуючий удар. Ось чому я оцінюю вище шанси Ентоні", – сказав Сосновський.

Бій між двома британцями відбудеться сьогодні, 21 вересня. Орієнтовний час початку – 01:00 за київським часом.

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Бокс Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа Дмитро Сосновський

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