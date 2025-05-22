Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Дієтолог Ф'юрі назвав причини поразки Усику

Руслан Травкін — 22 травня 2025, 11:47
Дієтолог Ф'юрі назвав причини поразки Усику
Кріштіану Роналду і Тайсон Ф'юрі
Instagram

Фахівець із харчування Грег Мерріотт, який працював дієтологом Тайсона Ф'юрі (34-1-2, 24 КО), вважає, що команда британського боксера допустила катастрофічні помилки, які дали про себе знати під час поєдинків проти Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Його слова передає TalkSport. 

"У мене не було в команді такого впливового голосу, щоб мене почули, щоб до мене прислухалися.

Мені не сподобалося те, що я побачив. Я бачив, що вони все ускладнюють.

Розумів, що все це позначиться на ринзі. Так і сталося. Йому просто треба було бути у топовій формі. Йому просто треба було трохи підтягнути функціоналку саме під Усика", – сказав він.

Нагадаємо, минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі відвідав Польщу і назвав себе "Королем хевівейту"
Менеджер Ф'юрі назвав суперника, заради якого боксер повернеться у спорт
Роналду третій рік поспіль очолив рейтинг найбільш оплачуваних атлетів світу
Давай просто зробимо це: Гірн закликав Ф'юрі прийняти бій з Джошуа
Провів 12 раундів: Ф'юрі показав свою форму після завершення кар'єри

Останні новини