Дієтолог Ф'юрі назвав причини поразки Усику

Фахівець із харчування Грег Мерріотт, який працював дієтологом Тайсона Ф'юрі (34-1-2, 24 КО), вважає, що команда британського боксера допустила катастрофічні помилки, які дали про себе знати під час поєдинків проти Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Його слова передає TalkSport.

"У мене не було в команді такого впливового голосу, щоб мене почули, щоб до мене прислухалися.

Мені не сподобалося те, що я побачив. Я бачив, що вони все ускладнюють.

Розумів, що все це позначиться на ринзі. Так і сталося. Йому просто треба було бути у топовій формі. Йому просто треба було трохи підтягнути функціоналку саме під Усика", – сказав він.