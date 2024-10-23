Пресконференція Усика та Ф'юрі за два місяці до бою-реваншу: онлайн-трансляція

У середу, 23 жовтня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександр Усик та британський боксер Тайсон Ф'юрі відповідатимуть на запитання журналістів.

Боксери дадуть пресконференцію у Лондоні для місцевих та міжнародних медіа. Початок пресподії – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.