Президент UFC: Сподіваюся, Тайсон після бою з Полом буде цілий та здоровий

Президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дейна Вайт не захотів давати прогноз на бій Тайсон – Пол, оскільки Майк є його другом. Функціонер переживає через вік колишнього боксера.

Його слова наводить bjpenn.com.

"Я не скажу нічого поганого про цей бій, бо люблю Майка Тайсона. Єдине, на що я сподіваюся, що Майк вийде з цього бою здоровим. Мені 55, і, очевидно, я ніколи не був на тому рівні атлета, як Майк Тайсон, але 27 проти 58? Важко постійно тренуватися у цьому віці тільки заради здоров'я та не отримати травми.

Я просто люблю Майка. Сподіваюся, він заробить купу грошей у п'ятницю і сподіваюся, що він вийде здоровим", – сказав Вайт.

Бій 58-річного Тайсона з 27-річним Полом відбудеться 15 листопада в Арлінгтоні, США. Нагадаємо, спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

Поєдинок між боксерами буде восьмираундовим. Результат буде зарахований у професійному рекорді обох бійців.

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.