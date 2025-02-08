Я повинен відібрати у нього титул: Кейшон – про бій з Берінчиком

Американський боксер Кейшон Девіс (11-0, 7 KO) оцінив своє протистояння проти Дениса Берінчика (19-0, 9 КО).

Цитує боксера Ring Magazine.

"Мій суперник непереможний, і ніхто не хоче втрачати нуль у графі поразок. Він йде після своєї найбільшої перемоги, яка була проти Емануеля Наваррете. Також у нього більше досвіду і ми б'ємось за вакантний титул. Я повинен відібрати його у нього цей пояс.

Я ніколи не стикався з таким стилем боксу як професіонал. Це буде щось нове для мене. Думаю всім сподобався мій останній бій. Це буде захоплююче протистояння, яке ви не можете пропустити.

Я відчуваю себе надзвичайно сильним та вмотивованим. Ніщо не може відвернути мене від моєї мети – стати чемпіоном світу", – розповів Девіс.