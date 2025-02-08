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Я повинен відібрати у нього титул: Кейшон – про бій з Берінчиком

Олександр Булава — 8 лютого 2025, 12:53
Я повинен відібрати у нього титул: Кейшон – про бій з Берінчиком
Кейшон Девіс
RingMagazine.com

Американський боксер Кейшон Девіс (11-0, 7 KO) оцінив своє протистояння проти Дениса Берінчика (19-0, 9 КО).

Цитує боксера Ring Magazine.

"Мій суперник непереможний, і ніхто не хоче втрачати нуль у графі поразок. Він йде після своєї найбільшої перемоги, яка була проти Емануеля Наваррете. Також у нього більше досвіду і ми б'ємось за вакантний титул. Я повинен відібрати його у нього цей пояс.

Я ніколи не стикався з таким стилем боксу як професіонал. Це буде щось нове для мене. Думаю всім сподобався мій останній бій. Це буде захоплююче протистояння, яке ви не можете пропустити.

Я відчуваю себе надзвичайно сильним та вмотивованим. Ніщо не може відвернути мене від моєї мети – стати чемпіоном світу", – розповів Девіс.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Денисом Берінчиком та Кейшонов Девісом відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

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