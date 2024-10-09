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Гірн вважає, що бій між росіянами буде найкращим в історії боксу

Микола Дендак — 9 жовтня, 21:55
Гірн вважає, що бій між росіянами буде найкращим в історії боксу
Едді Гірн

Голова Matchroom Едді Гірн вважає, що бій між росіянами Артуром Бетербієвим (20-0, 20 КО) та Дмітрієм Біволом (23-0, 12 КО) буде найкращим в історії боксу.

Його слова передає EuroSport з посиланням на TNT Sports.

"Для мене це найкращий бій у боксі. Цей бій вам не потрібно продавати фанатам боксу. Вони знають. Освічені фанати боксу, випадкові фанати боксу, це не має значення.

Широкий світ повинен знати, наскільки великий цей бій: два непереможених чемпіони світу, всі пояси в боксі на кону, слава, володіння дивізіоном у надважкій вазі. Нічого важливішого не може бути", – сказав Гірн.

Поєдинок відбудеться 12 жовтня в саудівському Ер-Ріяді. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі.

Зауважимо, що Бетербієв виступає під прапором Канади, проте має паспорт Росії, а Бівол – під російським.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Артуру до бою допомагає готуватись український боксер напівважкої ваги Єгор Великовський.

Бівол Едді Гірн Артур Бетербієв

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