Гірн вважає, що бій між росіянами буде найкращим в історії боксу

Голова Matchroom Едді Гірн вважає, що бій між росіянами Артуром Бетербієвим (20-0, 20 КО) та Дмітрієм Біволом (23-0, 12 КО) буде найкращим в історії боксу.

Його слова передає EuroSport з посиланням на TNT Sports.

"Для мене це найкращий бій у боксі. Цей бій вам не потрібно продавати фанатам боксу. Вони знають. Освічені фанати боксу, випадкові фанати боксу, це не має значення.

Широкий світ повинен знати, наскільки великий цей бій: два непереможених чемпіони світу, всі пояси в боксі на кону, слава, володіння дивізіоном у надважкій вазі. Нічого важливішого не може бути", – сказав Гірн.