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Український боксер похвалився, що допомагає росіянину готуватися до титульного бою

Володимир Клепач — 5 жовтня, 17:17
Український боксер похвалився, що допомагає росіянину готуватися до титульного бою
Єгор Великовський
Instagram

Український боксер напівважкої ваги Єгор Великовський (11-0, 7 KO) допомагає готуватись до наступного бою чемпіону світу за версіями WBC/WBO/IBF у напівважкій вазі Артуру Бетербієву (20-0, 20 KO).

Про це Великовський сам повідомив у соцмережі Instagram.

"Після трьох тижнів непростих спарингів з чемпіоном світу відчуваю заряд мотивації, впевненості та відчуття нового етапу в моїй професійній карʼєрі", – сказав Великовський.

Відзначимо, що Бетербієв виступає під прапором Канади, але має російський паспорт. Наразі готується до бою за абсолютне чемпіонство в дивізіоні проти ще одного росіянина Дмітрія Бівола (23-0, 12 KO).

Єгор Великовський з Артуром Бетербієвим

Єгор Великовський з Артуром Бетербієвим

Instagram

Єгор Великовський народився в Маріуполі, але наразі проживає з родиною в Німеччині.

Раніше Бетербієв назвав Олександра Усика одним з трьох найкращих боксері сучасності.
Артур Бетербієв Єгор Великовський

Артур Бетербієв

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