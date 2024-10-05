Український боксер похвалився, що допомагає росіянину готуватися до титульного бою

Український боксер напівважкої ваги Єгор Великовський (11-0, 7 KO) допомагає готуватись до наступного бою чемпіону світу за версіями WBC/WBO/IBF у напівважкій вазі Артуру Бетербієву (20-0, 20 KO).

Про це Великовський сам повідомив у соцмережі Instagram.

"Після трьох тижнів непростих спарингів з чемпіоном світу відчуваю заряд мотивації, впевненості та відчуття нового етапу в моїй професійній карʼєрі", – сказав Великовський.

Відзначимо, що Бетербієв виступає під прапором Канади, але має російський паспорт. Наразі готується до бою за абсолютне чемпіонство в дивізіоні проти ще одного росіянина Дмітрія Бівола (23-0, 12 KO).

Єгор Великовський з Артуром Бетербієвим Instagram

Єгор Великовський народився в Маріуполі, але наразі проживає з родиною в Німеччині.