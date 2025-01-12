Чісора пояснив, чому Усик здолав би праймового Холіфілда

Відомий британський боксер Дерек Чісора (35-13, 23 КО) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) зумів би здолати праймового Евандера Холіфілда, оскільки завжди знаходив підхід до суперника.

Про це Дерек сказав у коментарі для Seconds Out.

"Я поставив би гроші на Усика у цьому бою, тому що він постійно рухається та адаптується до всього, що б ти не робив", – сказав Чісора.

Вчора, 11 січня, британець зустрівся з Усиком у Лондоні, де вони разом із друзями пообідали.

Зазначимо, що Дерек Чісора на початку грудня відвідував Москву та написав, що йому приємно повернутися до столиці Росії.

41-річний британський боксер проведе наступний бій проти шведського надважковаговика Отто Валліна.

Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

Нагадаємо, що у 2020 році Олександр Усик переміг Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів.